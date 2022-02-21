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21.02.2022 15:10
Рубрика: Власть

Лавров: Запад стремится создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Текст: Дмитрий Кулемякин

Западные страны стремятся создать непреодолимую конфронтацию между НАТО и Россией. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

"К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава сирийского МИД отметил, что страны Запада провоцируют Украину на конфликт с Россией, снабжая Киев оружием.

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