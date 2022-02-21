Максимов: Театральный бенефис сегодня твердо стоит на ногах

Постепенно укрепляется в нашем театральном королевстве такой жанр - бенефис. Не в исконном смысле слова, когда весь сбор от представления шел в пользу одного артиста, а в ином - когда спектакль делается для того, чтобы дать знаменитому артисту (реже - двум) возможность сыграть мощную, заметную роль. Спектакль театра Вахтангова, в котором Владимир Абрамович Этуш играл роль женщины, так и назывался "Бенефис". Это даже не был в прямом смысле слова спектакль, скорее - приношение театра великому актеру.

Именно такое приношение возникло на сцене театра имени Моссовета. "Волки и овцы" в постановке Игоря Яцко. Приношение - Валентине Илларионовне Талызиной.

Вот идет спектакль по замечательной пьесе Островского. И вдруг в глубине сцены возникает экран, на котором молодая Талызина поет романс. А потом возникает несколько ее фотографий. Странно? Странно... Но Талызина имеет право на такой реверанс: 60 лет отдала она этой сцене.

В спектакле мощные декорации Марии Рыбасовой и просто невероятные, изумительные костюмы Виктории Севрюковой. Театр не поскупился: выглядит богато и красиво. Талызина царит во всей этой красоте не только по праву звездности своей, но - и это самое главное - по праву таланта. Она играет легко и точно. Лепит характер женщины, от которой оторваться невозможно. Премьерой этого спектакля Валентина Илларионовна отпраздновала свое 87-летие. Это не имеет отношения к делу, в том смысле что на сцене не старуха, а виртуозная актриса, оторваться от которой невозможно.

Вокруг нее крутится мир: вертится сцена, поются романсы, кипят страсти... Короче - комедия. Кто-то из артистов играет очень хорошо, иные - не очень. Чтобы не обижать тех, кого я знаю и люблю, назову только одну, зато абсолютно виртуозную работу - Ольга Анохина в роли Анфусы Тихоновны. Анохина играет уморительно смешно и свободно. А тому, как внимательно, наполненно и забавно слушает она чужие разговоры, можно учить студентов театральных вузов.

Талызина царит во всей этой красоте не только по праву звездности, но - и это главное - по праву таланта

Яцко поставил яркий спектакль, я бы сказал, с царицей во главе. Зритель, конечно, идет смотреть на Талызину; набивается полный, с ковидными ограничениями, зал, который в конце встает. Бенефис, безусловно, удался.

Вывести на сцене в одном спектакле Марину Неелову и Леонида Ярмольника - вариант беспроигрышный. Про Неелову мы все знаем, что она - актриса выдающаяся, которая может сыграть все. Ярмольник - настолько яркий человек, настолько многим занят, что мы иногда забываем, что он - абсолютно поразительный артист. А это так.

Две любовные истории, написанные Нилом Саймоном. Двух совершенно разных, но влюбленных людей играют два замечательных и знаменитых артиста, перевоплощаясь на наших глазах. Бенефис для двоих. Что еще надо для успеха и оваций в финале?

Режиссер Александр Жигалкин совершил некое театральное чудо. В спектакле, который называется "203-205", есть еще несколько либо вовсе безмолвных, либо говорящих незначительные слова персонажей. Все они - по сути, безмолвные - запоминаются, создавая очень важный фон, движение жизни для главных героев. И легкая, подвижная горничная (Татьяна Корецкая), у которой странные отношения с элегантным служителем отеля (Александр Хованский), и очень смешная пара "русских" туристов (Ульяна Лаптева и Дмитрий Смолев), и невероятно выразительная, смешная проститутка (Тереза Диуро). Они нужны не для того, чтобы создать паузы и дать возможность артистам переодеться, - две любовные истории идут параллельно. Они необходимы, чтобы бенефицианты существовали не в замкнутом пространстве, а посредине бурной жизни.

Театральный бенефис сегодня твердо стоит на ногах. В условиях рынка - это очень хорошая возможность победить: привлечь зрителя

Все остальное - предельно просто, как декорации Александра Боровского. Коридор гостиницы. Три номера. Все. Режиссер и художник обрезали сцену театра "Современник", выведя на авансцену Неелову и Ярмольника. Смотри, зритель, ни на что не отвлекаясь, как существуют таланты.

И мы смотрим на виртуозную актерскую игру, на невероятные перевоплощения одного мужчины - в другого, одной женщины - в другую, на постоянные перемены настроений, на то, как пробиваются люди друг к другу и как сохраняют - десятилетиями! - трудную, но так необходимую им любовь.

Работа Нееловой и Ярмольника - это школа актерской игры. Образчик создания на сцене сложных, но понятных нам, зрителям, характеров. И короли этого спектакля, и свита существуют очень легко и радостно - даже в самые драматичные моменты. Когда актеры работают с удовольствием, это удовольствие непременно передается и зрителям.

Вообще здорово, что именно на сцене "Современника" появилась работа, которая приглашает к размышлениям не на какие-нибудь суперактуальные темы, но на тему вечную - трудной, но в конечном счете побеждающей любви.

Театральный бенефис сегодня твердо стоит на ногах. В условиях рынка это очень хорошая возможность победить - привлечь зрителя. Если на сцене Талызина, Неелова, Ярмольник - аншлаг обеспечен.

Мне нравится эта тенденция, скажу честно. Потому что бенефицианты заслужили зрительский интерес не по блату и не скандалами, но своим безусловным, безудержным талантом. Они заслужили, чтобы театр предоставил им возможность проявиться мощно.

Спасибо режиссерам - Игорю Яцко и Александру Жигалкину, которые помогли звездам раскрыться. Спасибо Театру имени Моссовета и "Современнику", которые не забывают про актеров, отдавших им жизнь.

Бенефис - это доброе дело. Что, согласитесь, немало.