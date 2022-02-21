Матвиенко: Выполнение Минских соглашений не входит в планы Киева

"Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа. Все эти годы - реальный геноцид, блокада, невыплата пенсий и пособий, обстрелы. И семь лет Россия последовательно, на всех уровнях, выступала за политическое, дипломатическое решение внутриукраинского конфликта, по сути, прекращение гражданской войны", - сказала Матвиенко.

По ее оценке, шла имитация соблюдения Минских соглашений, заседания контактной группы были бессмысленными и бесполезными.

"Этот конфликт нужен Украине, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, списывая все на якобы войну, этот конфликт нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета не думает о своих национальных интересах, (а думает, - прим. "РГ") как бы угодить своим хозяевам", - продолжила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко убеждена, что Киев не будет выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик.

"Ну, сколько еще можно объяснять? Надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным, дипломатическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - подчеркнула Матвиенко.

"Вы знаете, я не могу смотреть эти кадры. И большинство так: бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе, а все мировое сообщество на это смотрит, прикрывая глаза. Невозможно ни о каких ценностях европейских после этого говорить, это античеловечно, антиморально и еще раз хочу сказать - дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - заключила сенатор.