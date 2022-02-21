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21.02.2022 18:40
Рубрика: Власть

Матвиенко: Выполнение Минских соглашений не входит в планы Киева

Текст: Дмитрий Гончарук
На протяжении семи лет Россия постоянно на всех уровнях выступала за дипломатическое, политическое решение конфликта на востоке Украины, заявила на заседании Совета безопасности РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

"Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа. Все эти годы - реальный геноцид, блокада, невыплата пенсий и пособий, обстрелы. И семь лет Россия последовательно, на всех уровнях, выступала за политическое, дипломатическое решение внутриукраинского конфликта, по сути, прекращение гражданской войны", - сказала Матвиенко.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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По ее оценке, шла имитация соблюдения Минских соглашений, заседания контактной группы были бессмысленными и бесполезными.

"Этот конфликт нужен Украине, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, списывая все на якобы войну, этот конфликт нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета не думает о своих национальных интересах, (а думает, - прим. "РГ") как бы угодить своим хозяевам", - продолжила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко убеждена, что Киев не будет выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик.

"Ну, сколько еще можно объяснять? Надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным, дипломатическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - подчеркнула Матвиенко.

"Вы знаете, я не могу смотреть эти кадры. И большинство так: бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе, а все мировое сообщество на это смотрит, прикрывая глаза. Невозможно ни о каких ценностях европейских после этого говорить, это античеловечно, антиморально и еще раз хочу сказать - дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - заключила сенатор.

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