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21.02.2022 18:16
Рубрика: Власть

Медведев о последствиях признания Донбасса: Давление будет запредельным, но напряжение будет спадать

Текст: Владимир Кузьмин
В случае признания ЛНР и ДНР давление на Россию будет запредельным, но страна знает, каким образом этому давлению противостоять, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал на заседании Совбеза, сославшись на опыт прошедших 14 лет после признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Фото: Иван Лексунин/РГ
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны

"Этот опыт показал, что будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуации, а мы, подчеркиваю, как мне представляется, под руководством президента этому научились, это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, все равно начнет так или иначе спадать", - считает Медведев. Произойдет это, по его словам, не быстро, не в один момент, но история так устроена, что от этой ситуации рано или поздно устанут, и сами будут просить вернуться к дискуссиям, к переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности.

"Сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, и каким образом этому давлению противостоять", - заявил замглавы Совбеза еще один аргумент.

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