Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать

На территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч граждан России, этот факт игнорировать нельзя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на внеочередном заседании Совбеза.

Он указал, что США при возникновении проблем у американских граждан, "когда одного где-нибудь захватят", проводят спецоперации". "Поэтому, как мне представляется, мы этот факт как члены Совета безопасности игнорировать не можем", - сказал он в связи с этим.

Кроме того, Медведев считает, что Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если Москва признает Донбасс, как это было после 2008 года.

По его мнению, нынешняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была после признания Южной Осетии и Абхазии. В случае признания Донбасса будет трудно, но через некоторое время напряжение вокруг РФ будет спадать​​​.

"Так устроена история человеческая, что от этой ситуации рано или поздно устанут, и сами будут просить нас вернуться к возврату, к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности", - считает зампред Совбеза.