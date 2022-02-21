МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ

Министерство госбезопасности ДНР сообщило о ликвидации части украинских диверсантов, прорвавшихся в направлении границы РФ.

По заявлению МГБ, украинскими спецслужбами была проведена спецоперация с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района ДНР. Целью диверсантов были склады боеприпасов и объекты инфраструктуры ДНР. Одна из групп планировала прорыв и захват пограничного пункта пропуска "Новоазовск".

Проведенные группой быстрого реагирования МВД ДНР мероприятия позволили пресечь прорыв и нейтрализовать часть диверсантов. В данный момент правоохранительные органы устанавливают всех членов диверсионно-разведывательных групп и их пособников.