МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией

Украинские диверсанты пытались прорваться к российской границе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным МГБ, ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР был осуществлен прорыв диверсионной группы противника. Украинские силовики пытались прорваться к российской границе, но были остановлены народной милицией ДНР, уточняют в ведомстве.

Также отмечается, что один украинский диверсант пытался заминировать объекты железнодорожной инфраструктуры в районе вокзала в Донецке, но подорвался на собственном взрывном устройстве.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют меры по усилению режима прекращения огня, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия.