Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют в России

Минфин предложил легализовать инвестиции в криптовалюты и майнинг. Фактически речь идет об "обелении" рынка и лишении его анонимности. При этом средствами платежа криптовалюты точно не станут - и это, похоже, единственное на данный момент обстоятельство будущего криптовалют, в чем удалось найти Минфину компромисс с Банком России.

Законопроект о легализации криптовалют минфин внес на рассмотрение правительства в понедельник. Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют (ее уже ранее представляли в кабмине).

В законопроекте определены требования к биржам и обменникам (операторам), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, говорится в пояснении минфина. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, кто это будет, определит правительство. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента, отмечают в минфине. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета. Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

"Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют. Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках", - говорится в пояснении минфина. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средства в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений, указывают в ведомстве. Биржи обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Кроме того, для сохранности денег клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов - идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Закрепляется определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Также в законопроекте предусмотрен механизм информирования налоговиков сведениями, необходимыми для контрольных и надзорных функций.

Публичная дискуссия о будущем криптовалют в России идет уже около месяца. Началась она в январе с публикации доклада Банка России о криптовалютах, где предлагалось запретить почти все операции с криптовалютами, включая майнинг, и оставить только возможность покупать и продавать их на зарубежных платформах и владеть ими. В минфине и правительстве с позицией Банка России не согласились. Накануне ЦБ представил свой законопроект, который запрещает обращение криптовалют в стране и вводит за него штрафы. "Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам минфина", - заявили в финансовом ведомстве.

Неквалифицированные инвесторы смогут вложить в криптовалюты максимум 50 тысяч рублей

В целом минфин и Банк России пока не достигли понимания по регулированию криптовалют, признал на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Скорее всего, разногласия между ними будут сняты с помощью правительства, говорил он. Он добавил, что спор между минфином и Банком России по будущему криптовалют идет уже полтора года, и такое промедление тормозит развитие сектора. "Хуже всего, когда решение не принимается, затягивается, и серый сектор как был, так и остается, только еще больше развивается", - говорил Силуанов. При этом, по его словам, налогообложение не было основной целью регулирования сектора.