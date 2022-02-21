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21.02.2022 21:40
Рубрика: Экономика

Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют в России

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
Минфин предложил легализовать инвестиции в криптовалюты и майнинг. Фактически речь идет об "обелении" рынка и лишении его анонимности. При этом средствами платежа криптовалюты точно не станут - и это, похоже, единственное на данный момент обстоятельство будущего криптовалют, в чем удалось найти Минфину компромисс с Банком России.
В российском законодательстве впервые может появиться определение майнинга криптовалют. Фото: Александр Корольков В российском законодательстве впервые может появиться определение майнинга криптовалют. Фото: Александр Корольков
В российском законодательстве впервые может появиться определение майнинга криптовалют. Фото: Александр Корольков

Законопроект о легализации криптовалют минфин внес на рассмотрение правительства в понедельник. Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют (ее уже ранее представляли в кабмине).

В законопроекте определены требования к биржам и обменникам (операторам), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, говорится в пояснении минфина. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, кто это будет, определит правительство. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента, отмечают в минфине. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета. Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

"Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют. Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках", - говорится в пояснении минфина. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средства в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений, указывают в ведомстве. Биржи обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют

Кроме того, для сохранности денег клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов - идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.

Закрепляется определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Также в законопроекте предусмотрен механизм информирования налоговиков сведениями, необходимыми для контрольных и надзорных функций.

Публичная дискуссия о будущем криптовалют в России идет уже около месяца. Началась она в январе с публикации доклада Банка России о криптовалютах, где предлагалось запретить почти все операции с криптовалютами, включая майнинг, и оставить только возможность покупать и продавать их на зарубежных платформах и владеть ими. В минфине и правительстве с позицией Банка России не согласились. Накануне ЦБ представил свой законопроект, который запрещает обращение криптовалют в стране и вводит за него штрафы. "Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам минфина", - заявили в финансовом ведомстве.

Неквалифицированные инвесторы смогут вложить в криптовалюты максимум 50 тысяч рублей

В целом минфин и Банк России пока не достигли понимания по регулированию криптовалют, признал на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Скорее всего, разногласия между ними будут сняты с помощью правительства, говорил он. Он добавил, что спор между минфином и Банком России по будущему криптовалют идет уже полтора года, и такое промедление тормозит развитие сектора. "Хуже всего, когда решение не принимается, затягивается, и серый сектор как был, так и остается, только еще больше развивается", - говорил Силуанов. При этом, по его словам, налогообложение не было основной целью регулирования сектора.

Экономика Финансы Банки Правительство Минфин Госфонды и контрольные органы Центральный банк Виртуальные валюты Законопроекты и комментарии

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