Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что использование цифровых валют будет по-прежнему запрещено, они будут рассматриваться только в качестве инструмента для инвестиций.

Минфин также предлагает создать реестр операторов, которые смогут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют.

Перед тем, как начать проводить операции с криптовалютой, инвестор должен будет пройти идентификацию. Ввод и вывод активов будут возможны только через банки с использованием банковского счета. Кроме того, перед приобретением криптовалюты граждане будут обязаны пройти онлайн тестирование, по результатам которого определится ежегодный лимит на вложение средств (до 600 тысяч при успешном прохождении и 50 тысяч при несдаче). Для квалифицированных инвесторов ограничений не будет.

Минфин в проекте определяет цифровой майнинг как деятельность, направленную на получение криптовалюты.