Мирный житель Донецка погиб при обстреле окраины города

Один мирный житель и один военный погибли при обстреле окраины Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Народная милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"На остановке общественного транспорта погиб мирный житель - шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - отмечается в сообщении. В нем указано, что обстрел велся из 120-м минометов с позиций 54-й механизированной бригады.

Также сообщается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены здания двух школ, расположенных в Петровском и Киевском районах Донецка. Отмечается, что у школы №105 в Петровском районе были повреждены фасад и остекление первого и второго этажей, а у школы №56 в Киевском районе - остекление.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня утром 21 февраля сообщило о 54 обстрелах за прошлые сутки по более 20 населенным пунктам республики. Отмечается, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР более 700 снарядов.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. В минувшие выходные в ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также объявлена всеобщая мобилизация