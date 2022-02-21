Мишустин: Риски от признания ЛНР и ДНР достаточно хорошо проработаны

В правительстве уже много месяцев ведут подготовку к возможной реакции и рискам при признании ЛНР и ДНР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эти риски уже достаточно хорошо проработаны, - заверил он на заседании Совета Безопасности РФ. - Нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе импорта высоких технологий, и ряда других". В министерствах и ведомствах сформированы рабочие группы, в которых обсуждают, каким образом реагировать при принятии таких решений.

Глава кабинета министров при этом пояснил, что он считает необходимым довести российскую позицию до западных партнеров, катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР.