Мощный взрыв прогремел в Луганске

Мощный взрыв произошел в центре Луганска. Об этом сообщают очевидцы.

На распространенных видеозаписях видны поврежденные здания, а также горящий автомобиль.

Сообщается, что взрыв произошел недалеко от представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Телеграм-канал Inside Donetsk передает, что в результате инцидента есть пострадавшие.

По словам очевидцев, среди пострадавших - руководитель представительства ЛНР в СЦКК и его водитель.