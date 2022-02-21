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21.02.2022 07:55
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег

Текст: Матвей Линник

Мошенники стали завлекать граждан в фейковые инвестиционные проекты, совершая им переводы на небольшие суммы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина.

По его словам, жертву убеждают инвестировать свои деньги, обещая высокую доходность. В качестве подтверждения прибыльности "проекта" человеку переводят 10-15 тысяч рублей, которые якобы заработаны на совершенных сделках. После этого жертва начинает доверять злоумышленникам и часто соглашается вложить крупные средства.

"На волне эйфории от легкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш", - рассказал Павлунин.

Подобная схема мошенничества стала использоваться в начале 2022 года и с большой вероятностью будет масштабироваться, предупредил эксперт.

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Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Инвестиции

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