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21.02.2022 18:55
Рубрика: Власть

Москалькова: Надо делать все, чтобы не разразилась гражданская война на Украине

Текст: Владимир Емельяненко, Елена Яковлева
Как помочь эвакуированным с Донбасса женщинам и детям? Как встретить их слаженно? Как не допустить политизации правозащитной сферы? Как найти общий язык с украинским омбусменом? - на эти вопросы ответила побывавшая на Деловом завтраке в "РГ" Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Татьяна Москалькова: Мы развернули "горячую линию" и стараемся максимально помочь эвакуированным из Донбасса. Фото: Сергей Куксин Татьяна Москалькова: Мы развернули "горячую линию" и стараемся максимально помочь эвакуированным из Донбасса. Фото: Сергей Куксин
Татьяна Москалькова: Мы развернули "горячую линию" и стараемся максимально помочь эвакуированным из Донбасса. Фото: Сергей Куксин

Резко обострилась, буквально в эти часы, ситуация в Донбассе, где сейчас нарушается главное право человека - право на жизнь. Каковы действия Уполномоченного по правам человека?

Татьяна Москалькова: Я только что разговаривала с уполномоченным по правам человека Донецкой Народной Республике Дарьей Васильевной Морозовой. По ее сведениям, больше 59 тысяч женщин и детей эвакуированы на территорию Ростовской области. Идет очень тяжелая работа, требующая большого напряжения, но все органы власти работают очень слаженно.

Сегодня в пункте приема граждан находятся руководитель моего аппарата Владимир Лозбинев Владимир Владимирович Лозбинев и два наших руководящих сотрудника. Вылетели вчера ночью, чтобы увидеть, какая помощь нужна от нас - и в юридическом плане, и в организационном, и в гуманитарном. У нас развернута "горячая линия". Мне приходили звонки на мой личный мобильный в субботу и воскресенье.

Люди встревожены, волнуются за судьбы родных и близких. Дарья Васильевна сказала мне сегодня, что были сильные обстрелы, и это, конечно, увеличило поток людей, выезжающих и самостоятельно, и организованно. Мы очень волнуемся. Не только в Ростовской, но и в других областях разворачиваются пункты приема женщин и детей. Готовятся спальные места, специально оборудованные помещения.

В работе по защите прав человека всегда есть место надежде

Особенной заботой окружены дети. Я разговаривала с заместителем губернатора Ростовской области Михаилом Викторовичем Корнеевым, он сказал, что у них есть все необходимое - вода, еда, все, что нужно для размещения людей. Возникают, конечно, временные трудности, но с ними справляются. Жду телефонного звонка от руководителя аппарата, который непосредственно общается с людьми.

Фото: Denis Abramov/Anadolu Agency via Getty Images
Путин: Все эти годы над жителями Донбасса фактически издевались

К сожалению, в сегодняшних и вчерашних сообщениях уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой я прочитала о том, что люди не обеспечены едой и водой и все организовано плохо. А 20 февраля она написала, что на "оккупированных территориях" проходит набор людей, которых, по ее мнению, нельзя было призывать для защиты своих территорий. Я могу только сожалеть, что она политизирует правозащитную сферу, а не призывает власти к прекращению огня и свертыванию боевых действий, которые, как ничто другое, наносят вред жизни и здоровью мирного населения. Жаль, что ее голос не прозвучал, когда были прекращены денежные выплаты пенсионерам и пособия жителям Донецка и Луганска.

Осталась ли у вас хоть хрупкая надежда на диалог, особенно важный, например, в работе по обмену пленными?

Татьяна Москалькова: В правозащитной дипломатии всегда остается место для надежды - надежды на взаимодействие ради спасения людей. С Людмилой Денисовой мы находимся в постоянной переписке, и в нашем с ней опыте уже есть и участие в обмене российскими и украинскими заключенными, и мое посещение российских граждан в киевском СИЗО. А Людмила Леонтьевна вместе со мной посещала украинских моряков в Лефортово. Так что у нас есть положительный опыт взаимодействия.

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