На MWC 2022 покажут самую быструю зарядку для смартфонов

На Всемирном мобильном конгрессе, который пройдет с 28 февраля по 3 марта в Барселоне, покажут самую быструю зарядку для смартфонов. Об этом сообщила китайская компании realme.

На текущий момент мировой рекорд принадлежит другому китайскому бренду - Xiaomi. В мае прошлого года была представлена зарядка на 200 Вт, способная зарядить аккумулятор на 4000 мАч всего за 8 минут.

Кроме зарядки компания обещает анонсировать realme GT 2 Pro - смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.