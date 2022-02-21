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21.02.2022 22:10
Рубрика: Происшествия

Начинается процесс по делу Сергея Фургала и его сообщников

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
В понедельник Люберецкий суд Московской области запланировал провести первое выездное предварительное заседание по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и еще трех фигурантов этого дела, обвиняемых в заказных убийствах бизнесменов.

Выездное заседание пройдет в здании областного суда в закрытом режиме. Там же планируется решить вопрос о начале отбора присяжных.

Напомним, Верховный суд решил, что рассмотрение этого резонансного уголовного дела коллегией присяжных в Хабаровском крае будет необъективным. Поэтому материалы и были перенаправлены в Подмосковье и слушаться дело будет в Люберцах. Решение об изменении подсудности было принято по ходатайству Генпрокуратуры. Там считают, что на территории Хабаровского края Сергей Фургал имеет "обширный круг связей во властных структурах", что может повлиять на ход разбирательства.

Напомним, что Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года и сразу этапирован в столицу. Ему вменяют причастность к организации убийств и покушение на убийство местных хабаровских бизнесменов в начале 2000-х годов. А в конце ноября прошлого года Фургалу предъявили новые обвинения. На этот раз бывшего губернатора обвиняют в семи эпизодах мошенничества, в том числе в особо крупном размере, превышении полномочий и создании преступного сообщества. Следствие называет фамилии совладельца компании "Торэкс" Николая Мистрюкова и юриста Романа Шухова, для которых Фургал добился "неограниченного финансирования" компании через АО "МСП-банк".

Фургал вину ни по одному делу не признает.

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