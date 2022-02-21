Назван фактор, влияющий на уровень сердечно-сосудистых заболеваний сильнее пандемии

Половозрастная структура заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями для возрастов повышенного риска (мужчины старше 40 лет и женщины старше 50-55 лет) существенно не изменилась на фоне пандемии, - об этом сообщил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. По его словам, большую обеспокоенность вызывает тренд на развитие ожирения - в том числе, у молодежи начиная еще со школьной скамьи.

"В таком случае у человека уже к 35 годам формируется метаболический синдром, следствием которого становится повышение уровня холестерина, глюкозы, артериальная гипертония. Поэтому вероятность развития атеросклероза с его осложнениями в более раннем возрасте возрастает", - пояснил Сергей Бойцов.

Предотвратить будущие проблемы с сердцем и сосудами можно одним способом: буквально с детства внушая "идеологию и практику здорового образа жизни".

Главный кардиолог Минздрава перечислил основные правила для сохранения здорового сердца, назвав их "золотым списком".

Вот этот список всего из трех позиций:

1) Разумный подход к питанию, умеренность в еде и в употреблении алкоголя.

2) Категорический отказ от курения.

3) Физическая активность.

"К активному долголетию нужно идти активно. Умеренные физические нагрузки, без преодоления себя, - это то, чего требует наш организм. Благодаря им у нас начинает снижаться артериальное давление, так как раскрываются сосуды мышц, которые требуют больше крови во время самой физической нагрузки. Это запускает следующие позитивные процессы в организме: уменьшается уровень сахара, холестерина, нормализуется аппетит", - пояснил Сергей Бойцов.

Он отметил, что в последние годы благодаря появлению эффективных лекарств существенно изменилось качество жизни людей, уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания и даже перенесших, к примеру, инфаркт. Правильная лекарственная терапия позволяет держать развитие сердечно-сосудистых недугов под контролем, но опять-таки при условии, что человек выполняет рекомендации врачей и придерживается основных принципов здорового образа жизни.

"Пациенты, перенесшие инсульты, инфаркты, коронарное шунтирование, чрезкожное коронарное вмешательство (стентирование), операции по поводу фибрилляции предсердий, сейчас обеспечиваются в рамках льготной программы бесплатными лекарствами в течение двух лет после перенесенного заболевания или кардиохирургического вмешательства. Приверженность лечению существенно снижает риск повторной сосудистой катастрофы и увеличивает продолжительность и качество жизни", - подчеркнул Сергей Бойцов.

Он также отметил, что вакцинация, защищающая от инфекций, многие из которых могут привести к осложнениям со стороны сердца и сосудов, является элементом заботы о сохранении своего здоровья. "Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является показанием к вакцинации в абсолютном большинстве случаев. Это касается не только вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но также вакцинации против гриппа и против пневмококковой инфекции, что особенно актуально для людей старше 60 лет", - отметил главный кардиолог.