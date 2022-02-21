Названы место и время похорон умершего от COVID-19 Бориса Невзорова

Скончавшийся на 73-м году жизни от последствий заражения коронавирусной инфекцией актер Борис Невзоров будет похоронен 24 февраля на Троекуровском кладбище, прощания с народным артистом РФ в театре не состоится. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на директора Малого театра, где служил Невзоров, Тамару Михайлову.

"Похороны Бориса Невзорова пройдут на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет там же. Начало в 11:00", - сказала она. Уточнено: церемонии прощания в театре не будет из-за эпидемиологической обстановки.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Был актером Астраханского ТЮЗа, Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, работал на ЦКДЮФ имени Горького, в Московском драматическом театре имени Станиславского.

На экранах - с 70-х: "Россия молодая", "Русь изначальная", "Каменская", "Дальнобойщики", "Майор", "Дурак", "Последний министр".