Постановление правительства Орловской области от 19 февраля 2021 года № 66 "О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области"

В целях оказания содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области, Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории Орловской области (далее - лица, временно пребывающие на территории Орловской области), на базе государственных учреждений Орловской области и государственных унитарных предприятий Орловской области (далее - пункты временного размещения) согласно приложению.

2. Департаменту здравоохранения Орловской области, Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Управлению физической культуры и спорта Орловской области:

согласовать подведомственным учреждениям Орловской области, указанным в приложении, перечни государственного имущества Орловской области, закрепленного за соответствующими учреждениями на праве оперативного управления, для использования данного имущества в целях функционирования пунктов временного размещения;

утвердить нормативную стоимость пребывания, в том числе питания и проживания лиц, временно пребывающих на территории Орловской области, находящихся в пунктах временного размещения, на 1 человека в день;

утвердить правила внутреннего распорядка в пунктах временного размещения лиц, временно пребывающих на территории Орловской области;

обеспечить в соответствии с компетенцией оказание консультативной помощи лицам, временно пребывающим на территории Орловской области в пунктах временного размещения, и оказывать содействие в их социально-бытовом устройстве.

3. Департаменту здравоохранения Орловской области:

обеспечить оперативное тестирование лиц, временно пребывающих на территории Орловской области, в целях выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19;

обеспечить оказание лицам, временно пребывающим на территории Орловской области, необходимой медицинской помощи.

4. Департаменту образования Орловской области организовать предоставление при соответствующей потребности лицам, временно пребывающим на территории Орловской области, мест в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях.

5. Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области организовать работу выездных центров занятости населения для обеспечения вопросов трудоустройства лиц, временно пребывающих на территории Орловской области.

6. Департаменту информационных технологий Орловской области организовать работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в части оказания лицам, временно пребывающим на территории Орловской области, необходимых государственных и муниципальных услуг.

7. Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области организовать автотранспортное обеспечение деятельности пунктов временного размещения.

8. Рекомендовать:

8.1. Управлению по вопросам миграции УМВД России по Орловской области обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, временно пребывающими на территории Орловской области в пунктах временного размещения, по вопросам урегулирования их правового статуса на территории Российской Федерации.

8.2. Главному управлению МЧС России по Орловской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области в рамках полномочий организовать мероприятия по обеспечению безопасности лиц, временно пребывающих на территории Орловской области в пунктах временного размещения.

8.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области обеспечить мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах временного размещения.

8.4. Главам городских и муниципального округов, муниципальных районов Орловской области оказывать содействие лицам, временно пребывающим на территории Орловской области в пунктах временного размещения, в их трудовом и социально-бытовом устройстве.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







