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21.02.2022 18:28
Рубрика: Власть

Патрушев: Вести переговоры об Украине нужно только с США

Текст: Иван Егоров
США прописали в своих доктринальных документах Россию, также как и Китай угрозой для себя. И поэтому они ведут политику исходя из того, что Россия - это враг. Об этом на внеочередном заседании Совбеза России заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

По его мнению, какие либо переговоры о происходящей ситуации нужно вести не с Киевом и странами Евросоюза, а именно с США. "Все остальные будут их слушать", - считает Патрушев.

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По его словам, то, что сейчас происходит на Украине - это не народ Украины организовал, это все было организовано из Вашингтона. Что касается принятого Госдумой предложения по признанию независимости ДНР и ЛНР, то, по мнению секретаря Совбеза, это решение надо поддержать, чтобы защитить людей которые там живут. Так, Патрушев считает, что в случае переговоров с Байденом нужно обозначить позицию, что если в 2-3 дня США смогут остановить кровавую бойню на Донбассе, тогда Россия также будет готова к ответному диалогу. Однако, как считает секретарь СБ РФ, Вашингтон вряд ли на это пойдет.

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