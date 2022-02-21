Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона России

Для размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик готовы почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек. В запасе - еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, уже 43 российских региона высказали желание принять у себя эвакуированных из ЛДНР.

"Всего на территории четырех субъектов в ПВР размещено около десяти тысяч человек, в том числе более 4,5 тысячи детей. Доставка беженцев в регионы продолжается железнодорожным транспортом. В течение суток запланировано отправление 21 поезда - в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие", - сказано в официальном сообщении пресс-службы МЧС России.

Всего за одни сутки границу с Россией пересекли более 20 тысяч жителей Донбасса.

"Дополнительно колоннами Ногинского и Тульского спасательных центров в Ростовскую область доставлено еще три таких городка вместимостью 400 человек", - сообщил сегодня врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Также, по данным его подчиненных, МЧС России совместно с Минцифры России организовали выдачу сим-карт жителям ЛНР и ДНР, прибывающим в Ростовскую область, с возможностью осуществления звонков без роуминга. Волонтерами организована доставка в ПВРы продуктов питания и предметов первой необходимости объемом более 50 тонн.