Песков назвал ложью сообщения о якобы списке украинцев на уничтожение

Сообщения о существовании некоего российского списка украинцев, которые якобы подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" при "вторжении" на Украину - ложь и фейк, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь?" - сказал Песков. "Мне известно, что это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле о существовании такого документа.

Автор вопроса сослался на письмо из США в комиссию ООН по правам человека, в котором утверждается, что Москва якобы составляет такие списки украинских граждан.