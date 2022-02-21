Песков назвал причину эвакуации жителей Донбасса

Эвакуация жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР вызвана провокационными агрессивными действиями Украины. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о том, соответствует ли масштаб эвакуации угрозе, Песков напомнил, что это было обращение самопровозглашенных республик.

"Там, на месте, масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем представить", - уточнил он. "Главное - обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли здесь связь с эвакуацией западных дипломатов из Киева, пресс-секретарь президента ответил: "Нет. Речь о провокационных агрессивных действиях Украины и опасности в этой связи для гражданского населения".