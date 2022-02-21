Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России

Предупреждение для американских граждан о якобы возможных терактах в ряде городов России, которое распространило посольство США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "необычной практикой".

Ранее посольство США в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в Москве, Санкт-Петербурге и граничащих с Украиной районах в ближайшее время. В опубликованном на сайте дипмиссии сообщении говорится, что "поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей".

"Это такая необычная достаточно практика - подобная публикация со стороны дипломатических представительств", - сказал Песков на брифинге для журналистов в понедельник.

В Кремле сейчас разбираются, были ли какие-то сигналы со стороны США по линии спецслужб. "Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", - подчеркнул Дмитрий Песков.