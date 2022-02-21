Песков: Рано комментировать запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что еще рано оценивать информацию о возможном запрете для американских банков на обработку транзакций крупных кредитных организаций из России.

"Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно", - заявил он журналистам в понедельник.

"То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно", - добавил он.