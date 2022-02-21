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21.02.2022 21:25
Рубрика: Культура

Питерские музыканты спели, как при Петре

Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
Петербургский аутентист Руст Позюмский с группой Novoselie представляет 23 февраля в московском культурном центре "Дом" программу и альбом "петровских кантов" под названием "Славен мир" - современных песен, сыгранных и спетых так, словно на дворе не 2022, а 1722 год.

Цунами новшеств и преобразований, захлестнувшее Россию 300 лет назад, справедливо ассоциируется в первую очередь с военным и инженерным делом, европейским платьем и бытовыми привычкам - утренним кофе и вечерними ассамблеями. А от последних уже один шаг до новой музыки барокко, занесенной в Россию из Европы еще в Смутное время и смешавшейся здесь с духовными стихами и народными песнями. В результате появился гибридный, промежуточный жанр, известный как "петровский кант", оригинальный извод "спутанного" простонародного барокко.

Петербургский аутентист-струнник, исполнитель на шестиструнной виоле-да-гамба и оригинальный композитор Руст Позюмский подбирается к такому спутанному стилю уже давно. Прошлым летом он представил публике альбом "Песни Элиота", на котором стихи великого английского поэта звучали под аутентичные инструменты, но с нешуточным джазовым свингом. А сейчас предпринимает обратное действие - как бы впрыгивает в машину времени и спешит к петербургским музыкантам начала XVIII века с 14 лирическими песнями, пригодными для услаждения слуха и умягчения нравов дам и кавалеров. Канты можно петь не только низкими мужскими голосами, но и ангельскими женскими. И сопровождать их не только простым ритмичным аккомпанементом, но и затейливым плетением струнных.

Насколько аутентична эта реконструкция, зафикcированная на альбоме? Вопрос не имеет смысла, потому что аутентика, как это часто бывает, смыкается с авангардом. И возникает жанр, который на аннотации к самой пластинке энергично обозначен как "древнерусский бастард-поп". Мало мы знаем о той эпохе. А в год 350-летия Петра I не худо бы к ней прислушаться.

Марк Минковски выступит в Москве с "Музыкантами Лувра" и РНМСО
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