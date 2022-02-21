Почетные доноры смогут подать заявление на соцвыплату через госуслуги

Подать заявление на ежегодную денежную выплату почетные доноры России смогут через портал госуслуг. Проект приказа Минздрава об этом проходит общественное обсуждение.

"Представление заявления в форме электронного документа приравнивается ‎к согласию с обработкой персональных данных для назначения ежегодной денежной выплаты", - говорится в документе. После регистрации электронного заявления человеку направляется электронное уведомление о его получении. Затем уполномоченный орган проверяет достоверность информации, указанной в заявлении: запрашивает ее из федерального регистра доноров, а также в организациях, в распоряжении которых находятся такие сведения. В случае положительного решения выплата будет перечислена в течение десяти дней.

Между тем, она назначается донорам по месту жительства, пребывания или фактического проживания, перечисляется один раз в год не позднее 1 апреля. Ее размер в 2022 году составляет около 15,8 тысяч рублей. Деньги могут быть переведены только на карту национальной платежной системы "МИР".

Оформить выплату также по-прежнему можно лично, через законного представителя и (или) доверенное лицо в многофункциональном центре.

В службе крови Федерального медико-биологического агентства России отмечают, что донорство в России молодеет. Большинство из доноров сегодня младше 40 лет. За звание "почетный" в среднем гражданину приходится сдать 20-22 литра крови. Помимо выплаты, оно также дает право на несколько видов государственных льгот. Кроме того, свои меры соццподдержки почетным донорам предоставляют регионы и муниципалитеты.