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21.02.2022 16:04
Рубрика: Общество

Диетологи опровергли данные о пользе овощей для сердца

Текст: Юлия Мякишева

Овощи в рационе важны для поддержания сбалансированного питания и предотвращения разных заболеваний. Но может ли диета, богатая овощами, влиять на здоровье сердца и сосудов?

Ученые из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета пришли к выводу, что прошлые исследования, давшие положительный ответ, были неполными и противоречивыми.

Новая работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition. За основу взяли данные добровольцев из британского биобанка.

Добровольцы были зарегистрированы в системе в 2006-2010 годах. С этого времени их опрашивали о питании, образе жизни, медицинской истории и других факторах. В частности, исследователи использовали ответы 399 586 участников (из которых у 4,5 процента развились сердечно-сосудистые заболевания). Они проанализировали связь с риском госпитализации или смерти от инфаркта миокарда, инсульта или серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Контролировали широкий спектр возможных смешанных факторов, включая социально-экономический статус, физическую активность и другие диетические факторы. Было изучено, могут ли неизвестные дополнительные факторы или неточное измерение известных факторов привести к ложной статистической связи между риском сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением овощей.

Фото: iStock
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Оказалось, что среднесуточное потребление сырых и вареных овощей среди респондентов составляло 5,0, 2,3 и 2,8 столовых ложки на человека. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 15 процентов ниже у тех, кто потреблял больше овощей. Но потом ученые приняли во внимание возможные социально-экономические, связанные с питанием, здоровьем и медициной смешанные факторы. Контроль этих факторов снизил вероятность влияния потребления овощей на сердечно-сосудистые заболевания более чем на 80 процентов.

Таким образом, крупное исследование не обнаружило защитного эффекта растительной еды. Более того, ученые считают, что следующие исследования должны оценить риск развития таких заболеваний из-за употребления овощей.

Однако медики напомнили, что сбалансированное питание и поддержание здорового веса остаются важной частью хорошего здоровья, и порекомендовали съедать не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день.

Общество Наука Медицина и здоровое питание

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