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21.02.2022 16:11
Рубрика: Власть

Правительство поддержит производство комплектующих для промышленной техники

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство запускает дополнительные инструменты, которые точечно нацелены на проекты по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей, прежде всего для нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения, также для станкоинструментальной, медицинской, химической и фармацевтической промышленностей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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"С помощью специальных грантов начнем стимулировать разработку конструкторской документации, всего того, что необходимо для организации собственного серийного производства материалов, изделий, запасных частей и инструментов, которые пока еще приобретаются за рубежом", - заявил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. В течение трех лет на эти цели планируется направить не менее 3,6 миллиарда рублей. Распределение грантов будет проходить на площадке Агентства по технологическому развитию.

Чтобы работа по импортозамещению шла эффективно, необходима соответствующая инфраструктура, поэтому правительство предоставит средства для модернизации и расширения центров инжиниринговых разработок, созданных на базе высших учебных заведений и научных организаций. "Речь идет об их оснащении современным лабораторным и производственным оборудованием, установке необходимого программного обеспечения и закупке достаточных вычислительных мощностей. В целом выделим на это за три года не менее 1,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.

Он рассчитывает, что новые меры поддержки в короткие сроки помогут повысить уровень локализации изделий, необходимых для отечественной промышленности.

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