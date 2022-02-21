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Рубрика: В мире

Представитель РФ в ООН Полянский: Запад игнорирует обстрелы в Донбассе

Запад демонстративно игнорирует обстрелы Донбасса украинскими войсками. Такая позиция может подтолкнуть Киев к более решительным действиям - наступлению на ЛНР и ДНР. Своим мнением по поводу происходящего на востоке Украины поделился первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что западные коллеги делают вид, что ничего страшного у российских границ не происходит. Они не хотят признавать, что угроза исходит от ВСУ, подразделения которых и обстреливают территории непризнанных республик. На это смотрят сквозь пальцы.

"Есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории", - сказал Полянский (цитата по РИА Новости).

Дипломат надеется, что Франция, как участник нормандского формата, сможет повлиять на Киев. "Нельзя открывать огонь по мирному населению", - подчеркивает представитель РФ в ООН.

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