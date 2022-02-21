Продолжение нашумевшего сериала Первого канала "Заступники" выходит в Сети

Премьера детективной драмы об адвокате Нине Метлицкой в СССР 1960-х годов состоится сегодня, 21 февраля, в онлайн-кинотеатре IVI и в онлайн-кинотеатре Первого Канала - Кино1ТВ. Зрителям станут доступны восемь новых серий. Напомним, что первый сезон сериала режиссера Владимира Котта, который показали по ТВ, также включал восемь серий. Проект был номинирован на премию Золотой Орел-2021 в категории "Лучший телевизионный сериал". А его производством занималась Продюсерская компания "Среда".

Сериал "Заступники" основан на книге известного адвоката Дины Каминской, рассказавшей о системе правосудия в Советском Союзе и нескольких ярких судебных процессах. Главная героиня сериала - адвокат Нина Метлицкая - перешла из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 - самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, и доказала, что оказалась там не случайно. В новых сериях Нине предстоит столкнуться с непростыми делами, судебной системой Советского Союза и личными дилеммами, которые отразятся и на ее адвокатской деятельности.

"В продолжении сериала "Заступники" главная героиня становятся правозащитником и начинает отстаивать в суде заведомо невиновных людей. Она понимает, что больше не может работать с заурядными делами воров и убийц. В новых сериях благодаря своему таланту и мастерству наша героиня будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями и делать все, чтобы помочь людям, на самом деле, попавшим в беду. Мы не старались создать эпоху праздничного Советского Союза с новогодними гирляндами и декорациями большого балета. Мы создали тихую эпоху кухонь, где люди собирались, говорили и общались. Мне кажется, имеет смысл присмотреться к проекту, ведь сериал рассказывает о вещах, о которых не принято говорить, поэтому тема правозащитников очень актуальна и сегодня", - рассказал режиссер Владимир Котт.

Главные роли в сериале исполнили Марина Ворожищева, Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Анна Арланова, Евгений Морозов и Юрий Нифонтов.

"Нина Метлицкая самоотверженная в своей борьбе за справедливость. Она очень эмпатичная натура, готова жертвовать собой, ради спасения душ, такая Жанна Дарк в адвокатском мире. Она проходит внутренние изменения от пионерки до мастера своего дела. И учится наводить порядок и в своем сердце. Я читала книгу Дины Каминской, она является прообразом Нины Метлицкой и слушала несколько ее эфиров. На площадке всегда находился консультант, у которого можно было уточнить тонкости и подробности судебного дела. Запоминание адвокатского текста - это особая тема для меня, давалось это непросто, нужно мыслить на этом языке, это должно быть в крови, это особый талант. Помимо адвокатской истории, мне очень хотелось сохранить особенности того времени: это другая речь, это другая осанка, другая походка, другое мышление. Многие другие фразы, найденные мною в фильмах и литературе того времени, вошли в фильм...", - говорит исполнительница главной роли, актриса Марина Ворожищева.

Все серии продолжения проекта появятся в онлайн-кинотеатре в 8 марта.