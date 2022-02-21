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21.02.2022 23:20
Рубрика: Экономика

Производители заморозили цены на сахар

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 39(8687)
Производители вновь согласились зафиксировать цены на сахар, прислушавшись к рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и минсельхоза, сообщили в министерстве.

Цены заморозят 20 агрохолдингов, которые производят 93% сахара в стране. Отпускать сахар они будут на уровне 47 рублей за кг. Ограничения будут действовать до 31 июля 2022 года включительно. "Мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование", - считают в минсельхозе. Но чтобы эффект был максимальным, ведомство считает целесообразным применить такие же "рекомендации" для предприятий розничной торговли.

Фото: iStock
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Цены на сахар в России уже фиксировали: с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года по соглашениям между производителями и ретейлом первые удерживали цены на уровне 36 рублей за кг, вторые - 46 рублей за кг. Причина - резкий рост цен на продукт (64,54% за 2020 год) из-за снижения посевов и неурожая на фоне непогоды. После окончания действия соглашений власти неоднократно говорили, что продлять их не собираются, поскольку это вредно для экономики. Чтобы избежать рисков дефицита сахара, до 31 августа 2021 года было решено отменить пошлины на 350 тыс. тонн импортного сахара. Правда, ввезли в итоге меньше 40 тыс. тонн. По данным Росстата, цены на сахар в январе этого года оказались выше, чем годом ранее, примерно на 17% - 57,41 рубля против 49 рублей за кг.

Недавно первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в числе продуктов, которые могут подорожать в этом году, назвала сахар. Как раз по той причине, что в прошлом году приходилось сдерживать цены. Поэтому "сейчас фактически у нас с вами год к году будет большой рост - порядка 30%" у производителей, сказала первый замминистра. Договоренность с производителями о цене для розницы понадобилось, чтобы избежать скачкообразного роста, поясняла Лут.

В этом году беспошлинный ввоз сахара в Россию также сохранится, хотя и в меньшем объеме - 300 тыс. тонн. В минсельхозе отмечают, что в 2022 году планируется расширить посевные площади под сахарной свеклой и сформировать запасы сахара в интервенционном фонде. Это будет способствовать стабилизации отпускных цен в условиях существенного роста издержек отечественных производителей, считают в ведомстве.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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