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21.02.2022 23:47
Рубрика: Власть

Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда лиц государственными наградами.

В частности, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова удостоились ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Таким образом отмечен большой вклад Терешковой в развитие парламентаризма, а также активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. В случае с Небензей основанием для награды стал его "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса" страны и добросовестную дипломатическую службу на протяжении долгих лет.

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