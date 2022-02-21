Путин: Наш приоритет - не конфронтация, а обеспечение безопасности

Россия не стремится к конфронтации, а хочет обеспечить спокойное благополучие в мирных условиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. "Для нас это задача номер один. Это приоритет для нашей страны. Не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", - подчеркнул он.

В то же время необходимо понимать реалии, в которых живет мир, обратил внимание глава государства. "Использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - сказал Путин. Поэтому в последние месяцы российская сторона, напомнил президент, активизировала работу с основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов о мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучие развитие страны в мирных условиях. Путин: Россия делала все для разрешения противоречий между Киевом и Донбассом