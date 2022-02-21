Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

Были затронуты вопросы, которые связаны с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

Кроме того, Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом, которое армянский премьер принял. Последний раз политики лично встречались в ноябре 2021 года в Сочи.

В апреле будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Москвой и Ереваном.