Путин подписал и договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля при участии главы ДНР Дениса Пушилина и руководителя ЛНР Леонида Пасечника.

Затем состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщает сайт Кремля.

Ранее глава российского государства выступил с обращением к россиянам, в котором анонсировал подписание этих документов и попросил парламентариев ратифицировать их в минимальные сроки. Пленарные заседания Госдумы и Совфеда состоятся 22 февраля. Представители обеих палат заявили о готовности поддержать договоры с ДНР и ЛНР.