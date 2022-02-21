Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса, а также при участии глав ДНР и ЛНР - договоры о дружбе с республиками.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер, глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник расположились за отдельными столами.

Сначала Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой народной республики, затем - Луганской народной республики.

После этого Путин и Пушилин подписали договор дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, следом аналогичный документ был подписан с лидером ЛНР Пасечником.

"Поздравляю вас", - сказал президент России лидерам ЛНР и ДНР по окончании церемонии.

Затем состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщает сайт Кремля.