Путин: При вступлении в НАТО возникнет угроза, что Украина начнет отвоевывать Крым

Со вступлением Украины в Североатлантический альянс, угрозы для России многократно возрастут, заявил президент Владимир Путин на Совете Безопасности РФ.

Он напомнил, что пятая статья договора о создании НАТО обязывает всех его участников воевать на стороне одного из членов, если тот подвергается агрессии.

"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию, а они говорят об этом в своих документах. Тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события", - пояснил российский лидер.