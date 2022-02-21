Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу"

Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны объяснил, чем опасно для России вступление Украины в НАТО. По его словам, развертывание на территории соседней страны радиолокационных средств разведки позволит альянсу плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала. После разрыва США Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5500 километров.

В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова - 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств - 4-5 минут. "Это прямо нож к горлу, и они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы", - заявил Путин.

"Так же, как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините, просто плевали на них и делали все, что хотели, что считали нужным. И, конечно, предполагают так же вести себя и дальше", - уверен президент России.