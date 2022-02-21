Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны напомнил, что Россия всегда уважительно сотрудничала с Украиной, но в ответ получала претензии и газовый шантаж.

"Несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались", - указал он.

Вместе с тем, по словам президента, бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все преимущества, но не иметь никаких обязательств. "Вместо партнерского стало превалировать иждивенческое отношение. А порой со стороны официальных киевских властей приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - подчеркнул он.

В качестве примера Путин привел газовый шантаж и воровство топливо из транзитной трубы.