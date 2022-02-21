Новости

На улицах Донецка празднуют признание Россией 22:59
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 22:58
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 22:50
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 22:42
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 22:36
Путин: Украину загнали под внешнее управление 22:29
Путин: Украина никогда не имела государственности 22:28
Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов 22:27
Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать 22:23
Путин: Украина была создана Россией 22:16
Мусульмане России окажут помощь беженцам Донбасса 22:07
СМИ: США обсуждали эвакуацию Зеленского из Киева 21:57
Рубль ускорил падение к доллару и евро до 3% 21:54
Путин: Украина для России не просто соседняя страна 21:55
ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена 21:18
Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП 21:07
МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение 21:05
Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля 21:03
Мощный взрыв прогремел в Луганске 20:44
Италия планирует открыться для международных туристов в апреле 20:18
Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники 20:02
Умер экс-министр геологии СССР Евгений Козловский 20:00
Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом 19:58
Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину 19:58
В Луганске эвакуировано информационное агентство 19:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 22:27
Рубрика: Власть

Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов

Текст: Валентина Егорова

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны напомнил, что Россия всегда уважительно сотрудничала с Украиной, но в ответ получала претензии и газовый шантаж.

"Несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались", - указал он.

Путин: Украина была создана Россией

Вместе с тем, по словам президента, бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все преимущества, но не иметь никаких обязательств. "Вместо партнерского стало превалировать иждивенческое отношение. А порой со стороны официальных киевских властей приобретало абсолютно бесцеремонный характер", - подчеркнул он.

В качестве примера Путин привел газовый шантаж и воровство топливо из транзитной трубы.

Видео: Обращение президента Владимира Путина к россиянам
Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу"
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Путин: Украина была создана Россией
Путин обсудил с Совбезом вопрос о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД