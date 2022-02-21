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21.02.2022 22:20
Рубрика: Власть

Путин: Современная Украина была создана коммунистической Россией

Текст: Дмитрий Гончарук
Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении.

"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий", - сказал Путин.

Путин: Украина была создана Россией

Он напомнил, что Иосиф Сталин предложил строить союзное государство на принципах автономизации, то есть предоставить республикам широкие полномочия, но Владимир Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам - "независимцам".

"Именно эти ленинские идеи по сути конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности", - подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, Россия готова показать настоящую декоммунизацию киевским властям.

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он - ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - заявил Путин.

Путин: Украина для России не просто соседняя страна

Он отметил, что "сейчас "благодарные" потомки посносили на Украине памятники Ленину".

"Это у них называется декоммунизацией. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - сказал президент России.

Видео: Обращение президента Владимира Путина к россиянам
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