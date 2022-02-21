Путин: Украина для России не просто соседняя страна

Украина для России - часть собственной истории, культуры и духовного пространства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны, посвященном ситуации в Донбассе.

"Еще раз подчеркну, что Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что жители Украины - "наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами".

Ранее в понедельник Путин провел совещание с членами Совбеза, посвященному обращениям о признании независимости ДНР и ЛНР. Все участники встречи поддержали инициативу, окончательное решение, по словам президента, будет принято сегодня.