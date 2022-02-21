Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать

Президент России Владимир Путин заявил, что виновные в событиях в Одессе 2 мая 2014 года будут преданы суду.

"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов, - напомнил он. - Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать - найти и предать суду".

По словам главы государства, после переворота на Украине радикалы, захватившие власть, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий.

"Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств", - сказал Путин.