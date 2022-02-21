Радзиховский: Общего политического противостояния Россия - Европа нет

Военный маятник взлетел на прошедшей неделе высоко как никогда. Но - как положено в любом сериале - вслед за Высшей Опасностью тут же является Апофеоз и Спасение. Во всяком случае есть шанс, что встреча в "нормандском формате" такую роль может сыграть.

Но вопрос другой.

Наряду с "нормандским форматом" пошли разговоры о каком-то варианте "Европейского совещания" по определению "архитектуры безопасности Европы". Говорят даже про "Хельсинки-2".

В связи с этим, естественно, встает вечный и вечно жгучий вопрос об отношениях России и Европы.

Не буду обсуждать антагонистические, жизненно важные и абсолютно непримиримые разногласия между Россией и Западом Европы. Это не стоит обсуждения просто потому, что таких противоречий - НЕТ.

Едва ли кто-то назовет "враждебными" политические отношения РФ с Германией и Италией, Францией и Венгрией, Испанией и Бельгией, Турцией и Грецией и т.д. А ведь это и есть Запад, основные члены НАТО. Легче перечислить страны НАТО в Европе, с которыми и правда существует серьезная напряженность: ну да, Англия - Польша. Так с этими странами последние 200 лет отношения "непростые", а для "примкнувшей к ним Прибалтики" борьба с "медведем" - главная госскрепа. А вот Украина и Грузия - в прошлом самые близкие республики СССР - тоже ныне наши "враги", хотя не Запад, в НАТО не входят...

Так что ОБЩЕГО политического противостояния Россия - Европа нет.

Общего политического противостояния Россия - Европа нет

А уж про экономическое или гуманитарное говорить не приходится тем более. ЕС (те же самые государства НАТО) - главный партнер РФ. Так, по данным Росстата за январь-сентябрь 2021 года, доля ЕС во внешней торговле РФ - 35,6%. Для сравнения: доля КНР - 17,8%. Примерно так обстоит дело всегда - какой год ни возьми. ЕС - главный гуманитарный партнер России. Можно сколько угодно издеваться по поводу "Лондонграда", но отнюдь не только семьи крупных чиновников, бизнесменов, журналистов (в том числе отчаянных "борцов с НАТО") живут в этом городе, но добрая сотня тысяч граждан России. То же относится ко всем крупным городам Европы. В совокупности это уже миллионы людей, а ездят в страны НАТО - по делам, туризму и т.д. - не менее 10 млн чел. в год (в "доковидную эпоху"), и это не считая Турции, на которую одну приходится 5-6 млн. Понятно, что нигде нет и тени "дискриминации" или "плохого отношения" к россиянам, как нет ничего похожего и в России по отношению к приезжим из любых стран.

Я не стану углубляться в историю. Все знают, что влияние Европы на Россию - промышленность, науку, культуру, государственные институты, идеологию (включая национализм, славянофильство!), на язык и обычаи - было ОГРОМНЫМ, по целому ряду позиций - просто определяющим. И это - абсолютная, единственно возможная НОРМА межгосударственных отношений. Правда, прорубившему окно в Европу Петру приписывают слова "мы должны взять все у Европы - и повернуться к ней задом", но вот эту программу выполнить не удалось. Даже в пору самого толстого Железного Занавеса (двойного - отсюда и оттуда) связи были - автаркия для России абсолютно невозможна.

Тем более странна холодная война сейчас. Нет ни с одной страной ЕС-НАТО никаких территориальных споров. Нет с Европой и идеологического противостояния. Ж. Боррель (далеко не он один) называет Россию "авторитарным режимом". Песков ответил: "Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки". В любом случае в России - рыночная экономика и открытая страна. Важно, чтобы государства не пытались НАВЯЗЫВАТЬ друг другу политические модели, не включали "политический строй" в номенклатуру экспортных товаров. Ну а идеологическая конкуренция (например, в СМИ) - не причина сворачивать, ограничивать реальные отношения.

У России - самоидентификация и амбиции Великой Державы. Такая История, Культура. Россия и "формально-юридически" входит в этот Клуб: одна из 5 постоянных членов СБ ООН. Ядерный паритет с США, а вообще, в военном отношении РФ уж точно одно из трех самых мощных государств. Россия - самая большая страна мира по территории, Европы - по населению (145 млн чел., в Германии - второй по численности - 83 млн).

Но в XXI не только и не столько территория и население определяют "ранг страны". И даже не военная мощь - ведь "кроме мордобития" много есть "чудес".

Важно, чтобы государства не пытались НАВЯЗЫВАТЬ друг другу политические модели

Россия - военно-политический колосс на довольно крепких экономических (3% мирового ВВП по ППС, 2-е место в Европе) ногах, но старомодных - сырье, металлы. А вот экономика XXI века очень слаба. Согласно Всемирному банку в 2010-е на Россию приходилось 0,3-0,5 экспорта высокотехнологической продукции в мире. По рейтингу Times Higher Education-2022 среди 200 лучших университетов мира есть 1 российский - МГУ, 158-е место. У Германии в списке - 22 вуза, Франции - 7, Италии и Испании - по 3, даже у Финляндии - 1, а про Англию - вообще молчу... В стране нет Нобелевских лауреатов в области науки, очень мало лауреатов иных престижных научных премий. Наконец, у России практически нет мировых брендов, кроме, пожалуй, "калашникова". ВВП России на душу населения (2020) - 30 400 долл. В Германии - 58 100, Франции - 50 900, Англии - 48 000 долл. Соотношение между этими странами и РФ - примерно как у России с Грузией или Беларусью.

Новая Холодная Война кому-то может льстить, но отвлечение на нее ресурсов, сжатие контактов с Западом потащит нас вниз по любой мировой шкале. Отсутствие Холодной Войны - условие совершенно недостаточное, но столь же необходимое для перехода от стагнации к развитию.