Ефимов: Столичный бюджет на 30% увеличил поступления НДС в федеральную казну

Почти 1,6 триллиона рублей перечислили столичные компании в бюджет страны за 2021 год в качестве налога на добавленную стоимость. Это более чем на треть больше, чем в 2020- м и на 44,5% больше, чем в 2019 году. Комментируя этот факт, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал:

"Объем НДС, поступивший в 2021 году в федеральный бюджет от московских компаний, составил 27% от общероссийского. Основной объем налога поступил от предприятий торговой отрасли - 531,4 миллиарда рублей, компаний, работающих в области информации и связи - 322,5 миллиарда рублей, а также в строительной сфере - 209,2 миллиарда рублей. В сумме эти три отрасли обеспечили более двух третей поступлений НДС в федеральный бюджет и показали уверенный рост налоговых платежей как относительно 2020 года, так и в сравнении с 2019 годом".

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов обращает внимание на динамику отраслей, увеличивших НДС:

"У предприятий торговли Москвы отчисления этого налога выросли по сравнению с 2019 годом более чем в 2,6 раза и превысили полтриллиона рублей. Отчисления НДС организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, увеличились на 32,5, строительных предприятий - на 28,6, IT отрасли - на 24,3, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга - на 59 %".

Министр напомнил, что налог на добавленную стоимость формирует более трети федерального бюджета и является первым по объему источником доходов. С учетом всех налоговых платежей, поступающих в федеральный бюджет (НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и другие), доля столицы в нем составляет порядка 12 процентов.