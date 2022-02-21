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21.02.2022 16:26
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о возвращении в столичный регион морозов

Текст: Ольга Игнатова
К концу наступившей рабочей недели по ночам в столичном регионе снова начнет подмораживать до минус 8-10 градусов.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Как поясняют синоптики Гидрометцентра, в начале недели погоду будет определять циклон, направляющийся на восток по северу Европейской России. Из-за него погода будет облачной, но очень теплой для третьей декады февраля. А вот в четверг, 24 февраля, подойдет антициклон. Осадки прекратятся, ночи станут холоднее, а днем будет около 0 градусов.

Фото: ТАСС
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В ночь на вторник ожидается мокрый снег и до плюс 3 градусов. Днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь), воздух в течение дня может прогреться до плюс 5 градусов.

В выходной день в среду, 23 февраля, облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью аж до плюс 4 градусов. Днем примерно столько же. В четверг, 24 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью уже подморозит до минус 5 градусов. А по области до минус 8 градусов. Днем не выше плюс 2, на дорогах скользко.

В пятницу, 25 февраля, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до минус 10-ти, днем не выше плюс 2 градусов. Сохранится гололедица.

В субботу, 26 февраля, облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Ночью до минус 8, днем - около плюс 3 градусов.

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