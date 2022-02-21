Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

Новости

Курс доллара поднялся выше 79 рублей 16:55
В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
На Дальний Восток по концессиям привлекут до 500 млрд рублей инвестиций 16:36
Названы сроки открытия движения по развязке на трассе М-4 в районе Геленджика 16:33
QR-код по антителам на портале госуслуг за первые часы оформили 40 тысяч россиян 16:31
Восемь КТ-центров и ряд стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 16:30
МИД РФ: Россия не против проведения саммитов по Украине 16:29
Правительство поддержит производство комплектующих для промышленной техники 16:11
Названы место и время похорон умершего от COVID-19 Бориса Невзорова 16:07
Олимпийские игры в Пекине освещали 9388 журналистов 16:03
Российские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся нарушить границу 16:03
Захарова: США следует рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии 16:01
Сенатор Рябухин: Выплаты беженцам из Донбасса не повлияют на соцгарантии россиян 15:56
Сергей Шойгу поздравил с 65-летием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева 15:55
Суд разрешил не давать детям отчества 15:41
Глава комитета ГД назвал безнравственным заявление США по поводу угрозы терактов в РФ 15:39
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества 15:35
Анастасия Ракова: Ситуация с ковидом в Москве стабилизируется 15:29
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии 15:27
В Совфеде оценили идею "сибирской ипотеки" для молодых специалистов 15:26
Регионы, принимающие беженцев из Донбасса, получат помощь из федерального бюджета 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 16:19

Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил памятную медаль "80 лет освобождения Калуги" ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Фролову.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

25 февраля Николаю Ивановичу исполнится 97 лет.

"Я помню декабрь 1941 года, когда после освобождения Калуги в нашу деревню пришли красноармейцы и спросили нас: есть ли немцы в деревне? Немцев у нас не было, они не останавливались на отдых в деревнях рядом с лесом, боялись партизан, - рассказал Николай Иванович. - Вскоре после этого в армию призвали моего отца, а затем и я был призван в армию и попал на фронт".

В одном из боев Николай Иванович был тяжело ранен, шесть месяцев находился на лечении в госпитале.

После войны он вместе с семьей жил в Калуге, работал на Калужском Радиоламповом заводе. После выхода на пенсию переехал к дочери в Воротынск.

В Калуге отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

"Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества, ветераны Великой Отечественной войны как никто другой заслуживают этого высокого звания. В тяжелейших условиях вы проявили беспримерную отвагу и героизм, отстояли свободу нашей Родины", - обратился к ветерану Юрий Моисеев.

Юрий Моисеев пожелал Николаю Ивановичу крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил медаль и подарки к празднику.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом
Песков оценил вероятность саммита Россия-США
Мишустин выделил 5 млрд рублей на выплаты беженцам с Донбасса
Захарова назвала заявление генсека НАТО опасным для здоровья
Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России