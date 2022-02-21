Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

25 февраля Николаю Ивановичу исполнится 97 лет.
"Я помню декабрь 1941 года, когда после освобождения Калуги в нашу деревню пришли красноармейцы и спросили нас: есть ли немцы в деревне? Немцев у нас не было, они не останавливались на отдых в деревнях рядом с лесом, боялись партизан, - рассказал Николай Иванович. - Вскоре после этого в армию призвали моего отца, а затем и я был призван в армию и попал на фронт".
В одном из боев Николай Иванович был тяжело ранен, шесть месяцев находился на лечении в госпитале.
После войны он вместе с семьей жил в Калуге, работал на Калужском Радиоламповом заводе. После выхода на пенсию переехал к дочери в Воротынск.
"Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества, ветераны Великой Отечественной войны как никто другой заслуживают этого высокого звания. В тяжелейших условиях вы проявили беспримерную отвагу и героизм, отстояли свободу нашей Родины", - обратился к ветерану Юрий Моисеев.
Юрий Моисеев пожелал Николаю Ивановичу крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил медаль и подарки к празднику.