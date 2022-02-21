Губернатор Подмосковья назвал города, где разместят беженцев из ДНР

Прибывающие в Московскую область беженцы из ДНР будут размещаться в шести муниципалитетах: Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, проводя еженедельное совещание с региональным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что 1,5 тысячи беженцев прибудут в область уже завтра и попросил глав быть готовыми к тому, чтобы оперативно решить все проблемы людей, оставшихся без крыш над головой. Встречать беженцев будут в Наро-Фоминске.