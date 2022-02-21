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21.02.2022 18:00

Памятной медалью награждены ветераны Афганистана

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил памятные медали "80 лет освобождения Калуги" членам ветеранской организации "Боевое братство" и членам организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны".
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В торжественной церемонии также участвовал депутат Городской Думы, руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Андрей Голубев.

Фото: Калужская гордума
Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

"Медаль в честь 80-летия освобождения Калуги учреждена Городской Думой, мы приняли решение наградить не только ветеранов Великой Отечественной, которых, к сожалению, с нами осталось очень мало, но и ветеранов Афганской войны и участников локальных конфликтов, - отметил Юрий Моисеев. - Именно ветераны Афганистана и участники боевых действий на Северном Кавказе переняли эстафету у ветеранов Великой Отечественной в деле воспитания молодого поколения, сегодня вы передаете свой боевой и жизненный опыт юным калужанам, прививаете им идеи патриотизма и любовь к родной стране, за что мы вам очень благодарны".

Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поздравил с наступающим праздником и пожелал здоровья, успехов и благополучия.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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