Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными

В День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными, сообщает портал mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы, главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, 23 февраля парковочные места станут бесплатными даже на тех улицах, где час стоянки обходится в 380 и 450 рублей. Единственное, на что не распространяется бесплатная парковка в государственные праздники, - это плоскостные парковки со шлагбаумами. Они останутся платными, добавил Ликсутов.